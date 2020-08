Sindicalizados del CONALEP de Oaxaca protestan en palacio nacional

-Exigen reconocimiento a antigüedad en el trabajo y pago de prestaciones

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Estado de Oaxaca (SUTDCEO), protestaron la mañana de este lunes frente a palacio nacional, en el marco de la conferencia matutina que da el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y denunciar violaciones al contrato colectivo de trabajo.

Los trabajadores llegaron con una lona en la que daban a conocer sus demandas y exigencias, entre ellas están: el reconocimiento a la antigüedad en el trabajo, que se realice el pago de las prestaciones de seguridad social al IMSS, jubilación para un retiro digno de los docentes del CONALEP en el Estado de Oaxaca y cumplimiento al contrato colectivo.

El Secretario General del SUTDCEO Marcos Vera, mencionó que la manifestación se debe a constantes violaciones al contrato colectivo de trabajo, además señaló que durante décadas se han violado los derechos de los trabajadores, principalmente porque no les dieron el pago de seguridad social y por ello no pueden retirarse de manera digna.

Agregó que la lucha es por el reconocimiento de la antigüedad del pago de seguridad social de manera retroactiva, con el objetivo de que los trabajadores puedan tener sus semanas cotizadas ante el IMSS y así puedan tener un retiro digno, luego de que algunos de ellos tienen más de 30 años laborando para la institución.

Marcos Vera informó que este lunes tendrán dos mesas de trabajo con las autoridades federales, la primera de ellas será con la Secretaría de Gobernación y la otra con la Secretaría de Educación Pública, para el miércoles dijo, tendrán una tercera reunión en palacio nacional.

