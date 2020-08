Se pierden en Oaxaca 30 mil hectáreas de bosque al año, comienza Diputado Horacio Sosa jornada de reforestación

-Reúne a autoridades agrarias y sociedad civil para sembrar árboles endémicos

31 de Agosto 2020, Oaxaca.- En Oaxaca se pierden anualmente cerca de 30 mil hectáreas de bosque al año, de acuerdo a datos de la Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por lo que resulta urgente tomar acciones para contrarrestar este daño ambiental, así lo manifestó el diputado local, Horacio Sosa Villavicencio, al encabezar la jornada de reforestación “Hoy siembra vida” iniciada en el paraje “Cerro del alacrán”, en el municipio de San Martín Tilcajete.

En este sentido, el representante popular del distrito 16 con cabecera en Zimatlán de Álvarez, indicó que esta jornada se desarrolló también en dicho municipio, acciones que se realizan en defensa de la madre tierra.

“Agradezco a la autoridad municipal, a la autoridad agraria y a la sociedad civil organizada por acudir a este llamado en beneficio de nuestra madre tierra. Sembramos árboles de Copal, una especie que, además de ser agradecida, es parte de la identidad de este municipio”, puntualizó el diputado morenista.

El Diputado Horacio Sosa dijo que en México se pierden 175 mil hectáreas de bosque al año, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), México tiene una superficie forestal de 138.04 millones de hectáreas, equivalente a 70 por ciento del territorio nacional, por lo que resulta fundamental su conservación.

Es importante señalar que esta actividad de reforestación se realiza de manera conjunta con la sociedad civil y las autoridades municipales, con quienes se trabaja en coordinación para fomentar la jornada y preservar las especies en cada comunidad.

La deforestación trae consigo una grave disminución en el suministro de agua a nivel nacional, y altera el equilibrio climático, situación que se pretende revertir con estas acciones.

