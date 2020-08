Registran los SSO 76 casos nuevos a COVID-19, suman 13 mil 650 acumulados

-No debemos bajar la guardia, por el bienestar de nuestras familias debemos redoblar esfuerzos, usa el cubrebocas

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de agosto de 2020.- El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, informó que al corte epidemiológico de este 30 de agosto, se han contabilizado 76 casos nuevos a COVID-19, que suman 13 mil 650 acumulados en toda la entidad.

Destacó que gracias a la participación de la población y la estrategia implementada por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa del “reto 40 días por Oaxaca”, la entidad transita de semáforo naranja a amarillo, por lo que debemos redoblar esfuerzos utilizando el cubrebocas correctamente en la vía pública, lavarnos las manos de forma permanente, aplicar la sana distancia en espacios públicos y si pueden, quedarse en casa.

Informó que se han notificado, 20 mil 210 casos de los cuales cinco mil 917 han sido negativos, hay 643 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 11 mil 872 se han recuperado, y sin registro de decesos, por lo que se contabilizan mil 270 defunciones acumuladas.

Añadió que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, registra ocho mil 997 casos confirmados y 603 defunciones, Tuxtepec mil 601 y 234 fallecimientos, Istmo mil 400 y 251 defunciones, Mixteca 829 y 80 fallecimientos, Costa 592 y 64 defunciones y la Sierra 231 y 38 fallecimientos.

Sostuvo que, de los 76 casos nuevos, se distribuyen en 32 municipios, siendo el que mayor número presenta el de Oaxaca de Juárez con 22, Santa Lucía del Camino, seis; Santa Cruz Xoxocotlán, cinco; Villa de Zaachila, San Pablo Etla y Cuilapam de Guerrero tres cada uno; el resto dos y uno.

De los 13 mil 650 casos confirmados, siete mil 479 son hombres y seis mil 171 son mujeres; dos mil 882 casos han sido hospitalizados y 10 mil 658 han sido ambulatorios.

Los SSO han atendido a nueve mil 291 casos, IMSS régimen ordinario dos mil 499, ISSSTE 716, IMSS Bienestar 567, Sedena 217, Semar 127, Pemex 124, y 109 otras instituciones del sector.

Casas Escamilla dijo que, de los 508 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales, contabiliza 389, siendo los municipios con mayores casos activos: Oaxaca de Juárez con 166, Santa Cruz Xoxocotlán con 37, Santa Lucía del Camino 26, Santa Cruz Amilpas y Cuilapam de Guerrero 12 cada uno; en la Mixteca: Huajuapan de León 39 y Asunción Nochixtlán con cinco; en la Costa 27 activos: Santa María Huatulco ocho y San Pedro Mixtepec seis activos.

En la Jurisdicción Sanitaria número dos con sede en el Istmo se han notificado 19 casos activos, siendo los municipios con la enfermedad en etapa activa: Salina Cruz con 10 casos activos, Juchitán de Zaragoza y Santo Domingo Tehuantepec tres cada uno; en la Sierra 13 activos: Tlacolula de Matamoros con seis y San Pablo Villa de Mitla tres; y en Tuxtepec cinco activos: San Juan Bautista Tuxtepec con tres y San Juan Lalana, dos.

Señaló que el día de hoy se registra una ocupación hospitalaria del 42.7% global, de los cuales el 49.4 es sin ventilador y el 29% con ventilador.

Finalmente, dijo que si presentan síntomas como fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto y diarrea, pueden llamar a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741, donde personal médico les indicará de acuerdo a sus síntomas qué hacer y dónde acudir en casos graves, recordó utilizar el cubrebocas de manera correcta, lavarse las manos y aplicar la sana distancia y si pueden quedarse en casa.

