Policía Estatal detienen a 15 colombianos acusados de robos en los Valles Centrales

-Contaban con una estancia irregular en el país, realizaban fraudes y extorsionaban a la ciudadanía

Comunicado

De enero a agosto del presente año, personal de la Policía Estatal logró el aseguramiento de 15 personas de nacionalidad colombiana, por presuntos delitos relacionados al robo a casa habitación, en la región de los Valles Centrales.

Fue así que, durante los recorridos de seguridad y vigilancia que implementa diariamente la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca y en diversas intervenciones, se puso a disposición de las autoridades correspondiente a Bibiana “NN”, Mateo “NN”, Ricardo “NN”, Robin “NN”, Lina “NN”, Juan “NN”, Wilmar “NN”, Norbey “NN”, Julián “NN”, Carlo “NN”, Jesús “NN”, Wilson “NN”, Welser “”NN”, Cristian “NN” y Juan “NN”.

Cabe hacer mención que, dichas personas detenidas, contaban con una estancia irregular en el país, realizaban fraudes y extorsionaban a la ciudadanía, en las principales colonias de San Felipe del Agua y Reforma.

Asimismo, estos resultados son muestra del trabajo coordinados que materializan los tres órdenes de gobierno, para garantizar el bienestar de las familias en el territorio estatal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario