Músicos Vallenses realizan concierto virtual para generar ingresos

-Señalan que por la pandemia se han tenido que cancelar eventos lo cual han sido afectados y han tenido que recurrir a estas actividades.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – Ante la situación que atraviesa la región derivado de la contingencia sanitaria por el coronavirus, lo cual ha generado la cancelación de varios contratos en diferentes eventos, los músicos de Valle Nacional y sus comunidades decidieron hacer un concierto virtual para atraer donativos para el sustento de su familia.

Un evento organizado por Alejandro Barrientos, mejor conocido como Alex Barr ” el Rey del Sabor” quien también es el secretario de la asociación de músicos Unidos, quien agradeció la participación de la ciudadanía que con noble gesto aportaron a la causa y para que la música siga sonando.

Explicó que todo el gremio musical ha sido afectado por la pandemia al grado que se tuvo que cancelar varias fechas que ya se tenían programado en diversos evento y dijo que ahora tuvieron la necesidad de pedir apoyo a la sociedad a la cual agradeció pues dijo que la respuestas ha sido contundente al ofrecer r estos apoyos para el sustento de las familias de los músicos.

Así mismo lamento la discriminación que obtuvieron de parte de algunos sectores sociales que se negaron rotundamente en apoyarlos, sino que también recibieron descalificados tan solo por pedir apoyos para los músicos, sin embargo comentó que son más las personas y comercios que se se sumaron a esta causa de los músicos unidos y que han estado apoyando en estos días que han estado ofreciendo conciertos musicales para el gusto de la gente.

Cabe señalar que los organizadores están replanteando realizar este tipo de actividades el próximo fin de semana por lo que esperan que la sociedad sigan aportando sus donativos a cambio de escuchar la buena música en vivo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario