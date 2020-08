Mayor concentración de personas en zócalo de Oaxaca al ingresar al semáforo amarillo

-Las autoridades realizaron una jornada de sanitización en las jardineras y en el kiosco del lugar, para disminuir el riesgo de contagios



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El zócalo de la ciudad capital ha mostrado una mayor afluencia de personas durante las últimas semanas, derivado de que la entidad ha estado en las últimas cuatro semanas en semáforo naranja, además de la disminución de contagios de Covid en la población.



Debido a esta situación, las autoridades llevaron a cabo una vez más una jornada de sanitización en el zócalo capitalino, principalmente en las jardineras y en el kiosco, que es dónde se sientan las personas para ­descansar por unos minutos, pues el objetivo es seguir disminuyendo los contagios en la capital del estado.



Este lunes Oaxaca amaneció en semáforo amarillo, lo cual permite que actividades no esenciales puedan seguir abiertos, con un esquema de trabajo 4X10, los restaurantes, hoteles, servicios religiosos, cines, teatros, así como el retorno escalonado de corporativos y tiendas departamentales debe ser al sesenta por ciento.



En cuanto a las entidades de gobierno, el regreso a las oficinas en cuanto a la atención en ventanilla para trámites, será vinculado a sectores, en materia educativa la educación básica, media superior y superior continúa siendo a distancia, los espacios públicos, tanto cerrados como abiertos y el transporte podrán utilizarse al 60 por ciento de su capacidad.

