Gobierno de Huatulco suspende fiestas, incluyendo las patrias

-Advierten que habrá sanciones a quienes no acaten esta medida aprobada por el cabildo

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El gobierno municipal de Santa María Huatulco informó a la población en general que continúan suspendidas de manera temporal y hasta nuevo aviso cualquier tipo de actividades que fomenten la aglomeración de personas como fiestas patronales, asambleas, reuniones, eventos sociales, incluyendo las fiestas patrias.

Este aviso fue dado a conocer por medio de un comunicado en las cuentas oficiales del ayuntamiento y está dirigido también hacia propietarios y administradores de hoteles y salones de eventos, dicho acuerdo fue aprobado por el cabildo y publicado en la gaceta municipal el pasado 20 de agosto.

El motivo principal para que el cabildo aprobara estas medidas es que los casos positivos de Covid se han incrementado, además cabe recordar que el pasado 23 de agosto el Gobernador Alejandro Murat dio a conocer que Huatulco, junto con Oaxaca de Juárez, Tuxtepec y Huajuapan de León, eran los municipios con mayor número de contagios en la entidad.

El gobierno municipal que preside Giovanne González, impondrá sanciones como multas, suspensión de actividades o clausura de los establecimientos que no cumplan con estas medidas, esto de acuerdo a lo que establece el artículo 143 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Oaxaca.

Este 30 de agosto Murat Hinojosa informó que la celebración del grito de independencia será a puerta cerrada y que el desfile cívico militar queda suspendido, además hizo un exhorto a los presidentes de los 570 municipios de la entidad que suspendan cualquier evento masivo con motivo de las fiestas patrias.

