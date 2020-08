En Tuxtepec, sigue la violencia contra la mujer; registran más de 20 asesorías en este 2020

-Para evitar que haya más violencia, el Instituto de la Mujer, seguirá con capacitaciones de prevención



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar que desde hace 2 años se emitió la alerta de género para que en 40 municipios de Oaxaca se implementarán acciones para erradicar la violencia, en Tuxtepec el Instituto de la Mujer registra en lo que va este 2020, 12 asesorías jurídicas, 9 más psicológicas y 2 acompañamientos ante la Fiscalía del Estado de Oaxaca.



La Directora del Instituto de la Mujer, explicó que del 2019 registraron 36 asesorías jurídicas y 17 asesorías psicológicas, lo que refleja que a pesar de esta alerta de género emitió la Secretaría de Gobernación, se sigue dando la violencia hacia las mujeres.



Las asesorías que se han dado en este año, han sido vía telefónica debido a la contingencia, pero son por personas capacitadas para atender a las mujeres que así lo requieran y que en algún momento ha sido víctimas de violencia, especialmente por sus parejas sentimentales.



Dijo, que un 50% de éstas son de personas que viven en colonias y el otro porcentaje restante es del casco urbano.



Y para evitar que haya más violencia de género en el municipio, la Directora enfatizó que están trabajando en la prevención para que no se llegue a la violencia, por lo que están promoviendo las capacitaciones en las comunidades, colonias y escuelas



Y es que hace 2 años se instruyó a municipios como Tuxtepec, Loma Bonita y Valle Nacional, que se conformará un comité para impulsar acciones y erradicar la violencia, y aunque se instaló en Tuxtepec, no se ha renovado.

