En Santa Fe y la Mar, interesados para que banco Bienestar se construya en su comunidad

-Señala el Comisariado Ejidal que en su comunidad, cuentan con predios con las medidas requeridas para la construcción de esta obra.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Luego de cancelarse la construcción del Banco Bienestar en el área de juegos infantiles que se encuentran en la explanada central de Valle Nacional, debido a la inconformidad de un sector de la población, algunas comunidades como Santa Fe y la Mar, han mostrado total interés para que este banco se construya en esa población, que se encuentra a tan solo un kilómetro de la cabecera municipal.

Así mismo, el Comisariado Ejidal de ese lugar Martin Pacheco Hernández, lamentó la situación que se vivió hace unos días en el municipio, hecho que derivó la suspensión de ese proyecto que está enfocado en los pagos de los programas Federales, por lo que dijo que en Santa Fe y la Mar hay predios que cumplirían con todas las normativas exigidas por la Federación, esto, para evitar que este banco se vaya del municipio.

Hizo mención que este Banco reactivaría la actividad económica de la comunidad, además de favorecer a los beneficiarios de los programas sociales por el lugar donde se encuentra, por lo que espera que las autoridades competentes tomen a consideración esta propuesta y sobre todo, entender que en esta comunidad sí hay interés de otorgar un predio donde se pueda construir este banco.

Por último lamentó la situación que vivió la cabecera municipal hace unos días y señaló que se debe trabajar unidos para que el proyecto del Banco Bienestar se quede en el municipio y añadió que si no hay disposición de ambas partes, se acepte la propuesta de Santa Fe y la Mar que es el pueblo más cercano de Valle Nacional y con predio disponible

Cabe mencionar que otras de las comunidades que han mostrado interés por la construcción de este Banco son, Cerro Armadillo Grande y Paso Nuevo La Hamaca, quienes también esperan que sean considerados para la licitación de este proyecto.

