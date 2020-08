Emite AMH decreto que modifica celebración de Fiestas Patrias

-La disposición establece que la ceremonia del Grito de Independencia se realice a puerta cerrada, además de la cancelación del Desfile Cívico Militar

-Murat Hinojosa informó que, gracias a la voluntad de la sociedad, Oaxaca ha pasado del naranja al amarillo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de agosto de 2020.- “Lo más importante para mi Gobierno es tu salud; por eso quiero agradecer tu voluntad, constancia y compromiso”, expresó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al emitir su mensaje semanal con motivo de la vigilancia que se tiene de la pandemia en el estado, al tiempo de dar a conocer que Oaxaca ha transitado del color naranja al amarillo en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico.

Asimismo, informó al Pueblo de Oaxaca que emitió un decreto mediante el cual se modifica -debido a la contingencia sanitaria- el protocolo de celebración de las Fiestas Patrias; por ello, la ceremonia del Grito de Independencia se llevará a cabo a puerta cerrada, mientras que el Desfile Cívico Militar será cancelado, lo anterior en consenso con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a fin de evitar la concentración de personas.

Acatando la autonomía de cada municipio, Murat Hinojosa exhortó a las autoridades y habitantes de todos los ayuntamientos del estado a no realizar las festividades en cada una de sus demarcaciones, ya que es fundamental privilegiar la vida y salud de la población.

Durante su mensaje, el Mandatario Estatal también agradeció el esfuerzo en conjunto que sociedad y gobierno han realizado a través de campañas como el reto 40 días por Oaxaca, que promueve el uso constante y correcto del cubrebocas en espacios públicos y al interactuar con otras personas por un periodo de -por lo menos- cuarenta días.

Estos esfuerzos, dijo, han permitido mantener estable la ocupación hospitalaria, disminuir la intensidad de los contagios y, lo más importante, salvar vidas humanas.

Cabe señalar que el Gobierno del Estado, a través de diversas dependencias encabezadas por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), ha implementado brigadas de atención en los municipios con mayor número de contagios, mediante las cuales se brinda atención médica, se realizan pruebas rápidas a COVID-19 y se entregan kits de medicamentos básicos y cubrebocas.

Ante la ampliación de la reactivación de las actividades económicas propias del color amarillo del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, el Gobernador recalcó que la COVID-19 sigue siendo una enfermedad mortal para la cual no hay cura ni vacuna, por lo que es de vital importancia continuar acatando las medidas de seguridad sanitaria como el lavado de manos y la sana distancia.

