Concluyen IEEPO-TecNM primer módulo de diplomado sobre estrategias didácticas

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, felicitó a las y los docentes que realizan estos estudios en la modalidad a distancia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 30 de agosto de 2020.- A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, felicitó a las y los docentes de Escuelas Normales de la entidad que concluyeron el primer módulo del Diplomado en gestión de recursos digitales y estrategias didácticas en la educación a distancia.

Al participar en el cierre de las actividades realizadas en la modalidad en línea, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Oaxaca, hoy TecNM Campus Oaxaca, resaltó que en la contingencia sanitaria, lo principal es la salud y la vida; por ello, se han implementado diferentes medidas de cuidado y formas de comunicación, donde los medios digitales han sido grandes aliados en esta tarea que demanda adecuarnos a las circunstancias actuales.

Ante la presencia virtual de las y los participantes, resaltó que uno de los compromisos primordiales del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, es seguir impulsando acciones, espacios de encuentro académico, opciones de formación de calidad y excelencia para el fortalecimiento profesional de las y los maestros, en beneficio de la niñez, adolescencia y juventud oaxaqueña.

Luego de expresar su reconocimiento a las y los participantes por los esfuerzos realizados, subrayó que este escenario de distanciamiento social, ha llevado a repensar el quehacer educativo. “Cada uno de los actores involucrados debe cuestionarse y reflexionar su práctica educativa para innovar en el ejercicio profesional”, enfatizó.

Agregó que en sus manos está no solamente la reflexión propia, sino la de cada uno y una de sus estudiantes, que a su vez en un futuro cercano serán responsables de diseñar e implementar escenarios de aprendizaje en un sin fin de circunstancias diversas y complejas.

“No es tarea fácil, ni una responsabilidad pequeña. En este inicio de actividades del ciclo escolar ‪2020-2021 tenemos un escenario desafiante para todas y todos, sin precedente alguno, por lo que confío en que las y los involucrados tomaremos con responsabilidad nuestra tarea en la educación a distancia”, puntualizó.

El primer módulo del diplomado, con el tema: “Fortalecimiento de las habilidades digitales para el desarrollo docente”, abordó aspectos como la generación de recursos virtuales, comunicación institucional, reuniones por videoconferencia, espacios virtuales para recursos didácticos y Aula virtual colaborativa.

Este lunes el segundo módulo, impartido por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (ICEUABJO), iniciará con la conferencia magistral de la directora de Tecnología Educativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Elsa María Fueyo Hernández, y como parte de la capacitación se abordarán La educación a distancia; Estrategias didácticas y herramientas tecnológicas, así como la Elaboración de guías didácticas.

