CDM de Loma Bonita registra alrededor de 10 casos de violencia

-Imparten taller para informarle a las mujeres sobre la violencia y qué hacer en caso de ser víctimas



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del taller ¿Que es la Violencia?, integrantes del Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) de Loma Bonita, dieron a conocer que tienen el reporte de 8 a 10 casos de violencia contra la mujer en este municipio.



La Asesor Jurídico del CDM Verónica Celiseo Rojas, señaló que sí tienen reportes de mujeres que han sido víctimas de violencia, y son entre 8 y 10 los casos a los que se les ha dado seguimiento por parte de este instituto, por lo tanto a 2 años de que se emitió esta alerta, realizaron un taller para informar a las mujeres sobre esta violencia y sobre todo denunciar.



Aunque por la contingencia no pudieron invitar a muchas mujeres, trataron de que las que asistieran fueran líderes y así ellas se lo transmitan a otras, además de que este taller no será el único que realicen.



Estas declaraciones fueron en el marco de un taller en donde le informaron las características de violencia, los tipos y los índices de violencia que se han desarrollado últimamente en el estado.



Invitaron a las mujeres a que se acerquen a este centro que está ubicado detrás del ayuntamiento, con la finalidad de recibir asesorías y sobre todo dejar de ser víctimas de algún tipo de violencia.

