Ahuehuete de la Antigua Estación del Ferrocarril, tesoro vivo de la Ciudad de Oaxaca

-Este ejemplar, ubicado en el Museo Infantil de Oaxaca, cuenta con el registro AHNE-IEEO-016 como uno de los árboles notables de la entidad

-La coordinación entre la Semaedeso, el ITVO y el MIO, permitió que mediante estudios dendrocronológicos se estimara su edad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de agosto de 2020.- Con una edad estimada de mil 566 años y testigo del transcurrir de la historia de la ciudad de Oaxaca, el árbol de Ahuehuete, ubicado en la Antigua Estación del Ferrocarril, en el Barrio del ExMarquesado, es considerado el ejemplar arbóreo más antiguo del Valle Oaxaca.

Así lo explicó el investigador del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO), Rodolfo Alfredo Hernández Rea, durante la conferencia virtual titulada “Ahuehuete del Museo Infantil de Oaxaca, ahuelito de los oaxaqueños”, presentada por la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), en el marco de la celebración del “Día de los Abuelos en México”.

Durante la ponencia virtual transmitida a través de Facebook Live de la Semaedeso, Hernández Rea explicó que se realizaron trabajos dendrocronológicos este ejemplar, los cuales consisten en el conteo de los anillos de crecimiento aplicables a determinadas especies arbóreas (tanto a especímenes actuales como a troncos fósiles), actividad que además rinden frutos para el conocimiento de la variación del clima a lo largo del tiempo.

El especialista detalló que en dichos estudios participaron de manera conjunta las instancias que integran el Consejo Técnico del Árbol, en el cual, además de la Semaedeso y del ITVO, se encuentran el Museo Infantil de Oaxaca (MIO) y la Dirección de Ecología del municipio de Oaxaca de Juárez.

El “Ahuehuete del Museo Infantil de Oaxaca”, cuyo nombre científico es Taxodium mucronatum, cuenta con el registro AHNE-IEEO-016 como árbol notable decretado en el Periódico Oficial del Estado en el año 2009, entres sus características físicas, cuenta con una cobertura de copa de 16.48 metros y un diámetro de tronco de 4.62 metros.

A nombre del titular de la Semaedeso, Samuel Gurrión Matías, la subsecretaría de Cambio Climático, Recursos Naturales y Biodiversidad, Helena Iturribarría Rojas, explicó que los ahuehuetes históricos representan un patrimonio natural, cultural e histórico, mismos que han sido testigos de los cambios que ha experimentado la capital, desde aquellos parajes de sembradíos regados por el río Atoyac, hasta el espacio urbano de la ciudad de Oaxaca.

Desde la parte normativa que corresponde a la Semaedeso, el Jefe del Departamento de Corredores y Recursos Biológicos, Manelik Olivera Martínez, estableció que desde esta Secretaría se brinda atención a las autoridades municipales en la dictaminación técnica, la capacitación en el manejo del arbolado urbano y la recepción de solicitudes de árboles notables, emblemáticos y singulares.

Durante el panel que se realizó al concluir la conferencia, la encargada de Programas del MIO, Fátima Santa Anna, resaltó que desde la apertura de la Antigua Estación del Ferrocarril como museo, se reconoció que el ahuehuete no sólo representa parte del legado natural de Oaxaca, sino que además es un símbolo de la historia y la cultura de la ciudad.

La información documental más antigua referida por el cronista del Marquesado, Gerardo Castellanos Bolaños, establece que tres ahuehuetes fueron plantados por el profeta Pecocha quien vivió entre los zapotecas en el siglo VI d. C., mientras que otra versión afirma que fue plantado en el siglo XV por Moctezuma I, como señal de conquista de los Valles Centrales de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario