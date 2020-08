Reporta SSO 503 casos activos; se contabilizan 173 casos nuevos y 9 defunciones por COVID-19

-Oaxaca registra 13 mil 574 casos acumulados a la enfermedad, hay 11 mil 801 recuperados

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de agosto de 2020.- La jefa del departamento de urgencias epidemiológicas y desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que este sábado 29 de agosto se registraron 173 casos nuevos a COVID-19, que suman 13 mil 574 acumulados en toda la entidad.

Sostuvo que se han notificado 20 mil 119 casos, de los cuales cinco mil 865 han sido negativos, hay 680 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio y 11 mil 801 se han recuperado. Este sábado se registraron nueve decesos, que suman mil 270 defunciones.

Agregó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales reporta ocho mil 938 casos confirmados y 603 defunciones, Tuxtepec mil 601 y 234 defunciones, Istmo mil 396 y 251 defunciones, Mixteca 822 y 80 defunciones, Costa 586 y 64 defunciones y la Sierra 231 y 38 defunciones.

Julián Aquino dijo que los 173 casos nuevos se distribuyen en 43 municipios, siendo los que mayores casos se presentan en: Oaxaca de Juárez con 64, Santa Cruz Xoxocotlán 15, Barrio de la Soledad 14, Salina Cruz y Santa Cruz Amilpas seis cada uno, Santa María Atzompa y Cuilapam de Guerrero cinco cada uno, el resto cuatro tres, dos y uno.

Detalló que hay 503 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 380, predominando en los municipios de Oaxaca de Juárez con 163, Santa Cruz Xoxocotlán con 35, Santa Lucia del Camino con 25; así como el Istmo que registra 21, predominando en Salina Cruz con 12 y Juchitán de Zaragoza con cuatro; en Tuxtepec cinco casos activos predominantemente en San Juan Bautista Tuxtepec con tres.

En la Costa 25 activos con el mayor número de casos en municipios de Santa María Huatulco con nueve, San Pedro Mixtepec con cinco y San Pedro Pochutla con cuatro, en la Mixteca se registran 58 activos, con el mayor número de casos activos en Huajuapan de León con 43 y Asunción Nochixtlán con cuatro; y en la Sierra 14 casos activos principalmente en Tlacolula de Matamoros con siete y San Pablo Villa de Mitla con tres activos.

La funcionaria dijo que la ocupación hospitalaria global es del 40.8%; de los cuales el 46.6% de pacientes son atendidos sin ventilador y el 29.1% con ventilador.

Detalló que las recomendaciones en caso de presentar algún síntoma como fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato, gusto o diarrea, es comunicarse a los números telefónicos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741, donde habrá personal médico que dará seguimiento a los casos.

Finalmente dijo que es importante desechar de manera adecuada el cubrebocas, para ello hay que lavarse las manos antes de retirarlo, sujetar las cintas elásticas por detrás de las orejas evitando tocar el frente, asegurarse de romper o cortar las ligas antes de tirarlo, desecharlo dentro de una bolsa amigable con el medio ambiente, y hay que lavar o desinfectar las tijeras y lavarse nuevamente las manos.

