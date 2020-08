Reconoce familia de San Antonio Otate haber perdido todo su patrimonio por destrucción de su vivienda

-Dan gracias a Dios por haber sobrevivido durante más de los 30 minutos que permanecieron debajo de los escombros.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca. – Tras el derrumbe del cerro en la comunidad de San Otate, en donde 3 viviendas fueron afectadas al quedar bajo el alud de tierra y rocas, fue la familia de don Abraham Gracida Castro quienes resultaron con más daños al perder totalmente su patrimonio, además de daños y fracturas que sufrieron por este desastre el pasado jueves alrededor de las 3 de la madrugada.

Y es que reconoció que se confiaron de la tormenta ya que el cerro se encuentra a un kilómetro de su vivienda, sin embargo, nada pudieron hacer al momento de quedar bajo de las rocas y lodo, afortunadamente fue gracias a la ayuda de los vecinos que lograron salir vivos, después de estar alrededor de media hora enterrados entre los escombros.

Comento que esta situación se pudo haber complicado más, ya que en ese momento las fuertes lluvias no cesaban, además, el derrumbe continuaba y el arroyo estaba a su máximo nivel a punto de desbordarse, por lo que ahora explicó que cuentan con la fortuna de que seguir vivos, agradeciendo al creador y a sus vecinos que actuaron a tiempo por lo que mencionó que los menores están siendo atendidos con el apoyo del DIF Municipal de este lugar.

Así mismo agradeció al Presidente Rey Magaña y Beatriz Acevedo Montoya por el respaldo que les han estado brindando durante este tiempo y sobre todo el compromiso adquirido en su visita a esa comunidad para reconstruir su casa que se encuentra totalmente destruida debido al mal tiempo.

A esta petición se sumó la recuperación de la documentación, que se perdió durante la contingencia y esperan recibir todo el respaldo de las autoridades para recuperar estos papeles.

Por su parte Nallely quien apenas hace unos días había cumplido 15 años, aun presenta las huellas de los daños físicos notablemente en todo su cuerpo y es que debido al trauma era imposible que pudiera dar una declaración de lo sucedido.

