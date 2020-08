Plantean reforma para facilitar otorgamiento de pensiones

-La modificación a la Ley del Seguro Social, busca duplicar el número de pensionados.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 27 de agosto de 2020. Ante la LXIV Legislatura de Oaxaca se promovió una propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social, que busca facilitar el procedimiento de otorgamiento de pensiones a los y las trabajadoras.

Se trata de una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al Artículo 151, a la Ley del Seguro Social, con la cual, se elimina la exigencia de la vigencia de derechos, en el caso que se hayan cumplido los requisitos, para el otorgamiento de pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada.

La reforma impulsada por la diputada, María Lilia Arcelia Mendoza Cruz, atiende al anuncio realizado el pasado 22 de julio por el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que se enviará a la Cámara de Diputados Federal una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social con el propósito de mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras mexicanas.

Sin embargo, uno de los obstáculos para lograr los propósitos de esta inminente reforma federal, y con esto aumentar en más del doble el porcentaje de personas que alcancen una pensión garantizada, es la exigencia de la vigencia de derechos para el otorgamiento de la misma, aunque se cumplan con requisitos de edad y tiempo de servicio.

Por esto, la modificación propuesta establecería que los asegurados conservarán sus derechos durante el tiempo que sea necesario, para solicitar el otorgamiento de la pensión o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere dicho beneficio.

Además, se trata de evitar fraude a la ley y simulaciones por parte del propio Instituto Mexicano del Seguro Social en perjuicio de los trabajadores.

La propuesta de reforma con la que se adiciona el Artículo 151 de la Ley del Seguro Social, se turnó a la comisión correspondiente en espera de su dictamen.

Comentarios

