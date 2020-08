Logra Fiscalía General aprehender y enviar a prisión a tres probables abusadores sexuales contra dos adolescentes y un niño

-Los sujetos detenidos enfrentaron cargos por violación equiparada, de dos adolecentes y un menor de edad.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 30 de agosto de 2020.- Por el delito de abuso sexual y violación equiparada contra dos adolescentes y un niño, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aprehendió y logró vincular a proceso a tres probables abusadores sexuales, los cuales fueron aprehendidos en hechos distintos por la Institución y presentados ante la autoridad judicial correspondiente en las regiones de Valles Centrales y la Mixteca.

El primer hecho tipificado como delito de violación equiparada, ocurrió el 17 de agosto de 2020, en inmediaciones del Mercado de Abasto, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, cuando el imputando A. D. C., cometió probablemente este ilícito en agravio de una adolescente de 16 años, de acuerdo con la causa penal 616/2020.

El segundo hecho y de acuerdo con la causa penal 195/2020, se suscitó el 21 de agosto de 2020, cuando el imputado F. L. L., abusó sexualmente de una adolescente de 14 años, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, región Mixteca.

Por último, la Fiscalía General aprehendió al masculino C. C. S. D., señalado como probable responsable del delito de violación equiparada agravada contra un niño de 8 años, cometido en julio de 2017 en el municipio de Ixpantepec Nieves, Distrito de Silacayoápam, región Mixteca.

Ante estos hechos y tras las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General ante los jueces en turno, los tres probables responsables fueron vinculados a proceso, permaneciendo en tanto en prisión preventiva.

La Fiscalía General refrenda su compromiso de llevar ante la justicia a quienes con sus actos atentan contra la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

