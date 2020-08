A la voz de “Justicia para Rodrigo” marchan en Oaxaca

-Familiares, amigos y conocidos marcharon desde la fuente de las 8 Regiones hasta el Zócalo de la Ciudad Capital.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Asesinado hace dos semanas tras oponerse a un asalto en la colonia Infonavit, hoy oaxaqueños marcharon de manera pacífica exigiendo justicia para Rodrigo Abed Mancha ex campeón de Jiu Jitsu, saliendo desde la fuente de las 8 Regiones hasta el Zócalo de la Capital.

Las peticiones vibraron al unísono, exigiendo resultados al Fiscal de la entidad Rubén Vasconcelos, con las investigaciones relacionadas al homicidio de este joven, promesa del deporte oaxaqueño de tan solo 17 años de edad, que por haberse resistido a ser despojado de sus pertenencias, terminaron arrebatándole la vida.

De acuerdo con familiares y amigos, el joven deportista habría salido a tempranas horas de su domicilio, para ejercitarse en uno de los parques de su colonia, ya que se encontraba en preparación, porque sería quien representaría a México en una competencia internacional que se llevaría a cabo en Brasil.

Hasta el momento no hay detenidos, pese a que sus familiares, amigos y conocidos difundieron una fotografía del presunto homicida por medio de las redes sociales, quién de una puñalada acabo con la vida de Rodrigo.

