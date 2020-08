‪Inicia COBAO proceso de inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso

-Cobao solicita a las y los estudiantes de nuevo ingreso estar pendientes de las redes sociales para más información sobre el curso propedéutico.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de agosto de 2020. A fin de prevenir la propagación del COVID-19 y privilegiar la salud de las y los estudiantes, el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO), iniciará el proceso de inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso en dos etapas.

Como primera etapa, del 31 de agosto al 4 de septiembre las y los estudiantes de nuevo ingreso deberán realizar el pago correspondiente a la inscripción ante la Secretaría de Finanzas. El formato de pago lo obtendrán en el siguiente link: https://siox.finanzasoaxaca.gob.mx/pagos?opcion=8432

Una vez que ingresen al link deberán seleccionar en el rubro de Servicio el: 3JBCAC-SISTEMA ESCOLARIZADO, en la Clave deben elegir: 3JBCAC001-INSCRIPCIÓN SISTEMA ESCOLARIZADO COBAO.

La Secretaría de Finanzas tiene la opción de pago en línea con el objetivo que no salgan de casa, también se puede pagar en cualquier banco, Telecomm, Farmacias del Ahorro, Oxxo, Elektra o Piticó.

Es importante que las y los estudiantes de nuevo ingreso guarden el comprobante de pago original, el formato de pago y tengan a la mano su ficha, ya que necesitarán esos documentos para continuar el trámite de nuevo ingreso.

En la segunda etapa del proceso de inscripción, del 7 al 11 de septiembre las y los estudiantes deberán realizar la validación de sus datos en la página de internet del Cobao, www.cobao.edu.mx; en caso de contar con su certificado de secundaria tendrán que subirlo al sistema, o bien, firmar una carta compromiso que subirán al sistema; también van a requerir el comprobante de pago original, el formato de pago que obtuvieron en la página de la Secretaría de Finanzas y su ficha.

Las y los aspirantes para los planteles: 01 Pueblo Nuevo, 03 Pinotepa Nacional, 04 El Tule, 07 Tuxtepec, 08 Huajuapan de León, 12 Nochixtlán, 22 Huatulco, 27 Miahuatlán, 32 Cuilapam, 39 Nazareno, 42 Huitzo, 44 San Antonio de la Cal, 46 Tlacolula y 61 San Bartolo, debieron haber acreditado su examen de admisión para poder inscribirse.

Para el resto de planteles, las y los estudiantes de nuevo ingreso deberán contar con su ficha para continuar el proceso de inscripción.

Finalmente, el Cobao solicita a las y los estudiantes de nuevo ingreso estar pendientes de las redes sociales para más información sobre el curso propedéutico, en Facebook: @comunidadcobao y Twitter: @COBAO_GobOax.

