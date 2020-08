Se registran 130 contagios más de COVID-19 en Oaxaca

-Hay 427 casos activos y 13 mil 401 positivos de manera acumulada

-Los SSO exhortaron a la población a usar y desechar correctamente el cubrebocas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de agosto de 2020.- La jefa del departamento de urgencias epidemiológicas y desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino en representación del titular, Donato Casas Escamilla, informó que este viernes 28 de agosto se registraron 130 contagios nuevos a COVID-19, sumando 13 mil 401 casos acumulados en toda la entidad.



Sostuvo que se han notificado 19 mil 907 casos, de los cuales 5 mil 811 han sido negativos, hay 695 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 11 mil 713 se han recuperado; hoy se registraron 10 decesos, siendo mil 261 defunciones de manera acumulada.



Agregó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registró ocho mil 796 casos confirmados y 602 defunciones, Tuxtepec mil 600 y 233 fallecimientos, Istmo mil 374 y 245 decesos, Mixteca 819 y 80 muertes, Costa 586 y 64 decesos y la Sierra (Norte) 226 y 37 defunciones.



Julián Aquino dijo que los 130 casos nuevos se distribuyen en 45 municipios, siendo los que el mayor número de casos presentan: Oaxaca de Juárez con 23, Huajuapan de León 17, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa María Huatulco ocho cada uno, Santa Lucía del Camino y Santa María del Tule cinco cada uno, Villa de Zaachila y Barrio de la Soledad cuatro cada uno, el resto tres, dos y uno.



Detalló que hay 427 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 295, predominando en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino; en el Istmo 18 casos, principalmente en Salina Cruz y Juchitán de Zaragoza; en Tuxtepec; en la Costa 27, en municipios como Santa María Huatulco, San Pedro Mixtepec y San Pedro Pochutla; en la Mixteca 68 principalmente en Huajuapan de León; y la Sierra Norte 11, destacando Tlacolula de Matamoros.



De las mil 261 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años con 552, el de 50 a 59 con 306 y el de 60 a 64 con 178. Dentro de las comorbilidades asociadas a las defunciones son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal. Por sexo, han sido 831 hombres y 430 mujeres.



Dentro de la ocupación hospitalaria, el 41.1% de los hospitales que atienden a pacientes COVID-19, están siendo ocupados, de los cuales el 46.2% de ocupación de camas son sin ventilador y el 30.4% con ventilador.



Mencionó que hay cinco centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios dentro de la zona conurbada, los cuales son: el hospital general de zona del IMSS, el hospital Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital de la Sedena en Santa María Ixcotel, el Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso de los SSO, y el Centro de Salud Urbano 1, ubicado en Mina y Díaz Ordaz.



La funcionaria exhortó a la población que si presenta síntomas como fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de gusto, o diarrea, deben quedarse en casa y comunicarse a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220 y 951 297 5741, donde serán atendidos por personal capacitado, en caso de ameritar acudir a una unidad más cercana a su domicilio.



De igual manera pidió a la población desechar el cubrebocas de manera correcta, siguiendo las siguientes recomendaciones: lavarse las manos o aplicar gel a base de alcohol al 60% antes de retirar el cubrebocas, quitarlo sujetando las cintas elásticas por detrás de las orejas evitando tocar el frente.



Posteriormente, romper o cortar las ligas de sujeción y el frente antes de tirarlo, desecharlo dentro de una bolsa amigable con el medio ambiente, lavar las tijeras después de usarlas, después de desechar el cubrebocas lavarse las manos con agua y jabón.

