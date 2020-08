Gobierno del Estado regulariza predios del complejo hospitalario de San Bartolo Coyotepec

-Con la firma de un convenio con este municipio, se otorga la certeza jurídica después de 15 años en los predios de hospitales y centros médicos establecidos en este lugar

-Es el resultado de la suma de esfuerzos y voluntades del Gobierno de Oaxaca, el Congreso del Estado, autoridades municipales y comunales de este municipio

-Además, permitirá obtener recursos adicionales para mejorar sus instalaciones y equipamiento, mejorando la atención a las y los usuarios

San Bartolo Coyotepec, Oax. 28 de agosto de 2020. Después de 15 años, el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Consejería Jurídica, regularizó predios para fortalecer el sistema de Salud en la entidad en beneficio de las y los oaxaqueños.

A través de la firma de un convenio entre la comunidad de San Bartolo Coyotepec y el Gobierno del Estado, se otorga certeza jurídica a la zona de hospitales e inmuebles que se encuentran establecidos en dicha demarcación, así como la conclusión de juicios agrarios y la asignación de las distintas superficies a cada una de las entidades que las poseen.

Son cerca de 15 hectáreas de terreno que se encontraban con estatus de irregular y en donde se ubican los Hospitales de Alta Especialidad, de la Niñez Oaxaqueña, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF, así como el Instituto de Servicio Periciales de la Fiscalía, el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida) y un Centro de Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa mostró su beneplácito por este logro que se alcanzó con la suma de esfuerzos y voluntades del Gobierno de Oaxaca, el Congreso del Estado, autoridades municipales y comunales de San Bartolo Coyotepec, al crear una solución definitiva y jurídica en beneficio del Pueblo de Oaxaca.

En compañía del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado Horacio Sosa Villavicencio; el presidente municipal, Pablo Cruz Pacheco y el presidente de Bienes Comunales, René Mateos López, el Mandatario Estatal agradeció a nombre de Oaxaca a todo el pueblo de San Bartolo Coyotepec por facilitar el otorgamiento de la certeza legal a estas entidades.

Además de desistir de la demanda formulada en contra del Centro de Integración Juvenil A.C., así como asegurar la permanencia de los Hospitales para brindar servicios médicos a la población oaxaqueña y permitir obtener recursos adicionales para mejorar sus instalaciones y equipamiento, mejorando la atención a las y los usuarios.

“Hoy juntos se ha trabajado en familia, en equipo, y por ello se brindan resultados que permitirán que lleguen más recursos federales a todos estos hospitales y centros públicos, porque la Ley exige la propiedad privada para que se puedan seguir suministrando esos recursos”, refirió.

En este sentido, el presidente de la Jucopo, el diputado Horacio Sosa Villavicencio, reconoció la voluntad política del gobierno que encabeza Alejandro Murat para que las y los trabajadores de los servicios de Salud y el pueblo de Oaxaca tengan un lugar digno de trabajo y atención.

“Con el apoyo de las y los comuneros esto es una realidad. Reconocemos el trabajo decidido del Gobernador para buscar una solución que beneficie a todas las partes. Hoy San Bartolo ha sido generoso con los gobiernos Estatal y Federal, y haciendo equipo esto es una realidad”, puntualizó.

En tanto, el presidente de Bienes Comunales, René Mateos López, señaló que esta regularización es un beneficio para la población oaxaqueña, ya que garantiza la atención en cada una de las instituciones de Salud que se encuentran en estos predios. “Estamos aquí con la finalidad de reconocer el trabajo que se hizo en conjunto, con el propósito de regularizar la tenencia de la tierra a favor del estado”.

Finalmente, el presidente municipal, Pablo Cruz Pacheco, a nombre del pueblo de San Bartolo Coyotepec señaló que los trabajos que se realizaron en estas áreas son en beneficio de toda su comunidad y del estado, siendo testigo de un acto importante para la población oaxaqueña y su derecho a la Salud.

