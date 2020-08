El PRD denuncia ante el INE spot de AMLO

El PRD presentó este viernes una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra del spot en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona al papa Francisco para destacar supuestos logros en materia de desigualdad.

El spot comenzó a ser transmitido el pasado 25 de agosto en radio, televisión y redes sociales con motivo del Segundo Informe de Gobierno de López Obrador.

‘Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, ‘es el centro del Evangelio”, dice el primer mandatario en el material.

En su denuncia, el PRD señala que con ese mensaje López Obrador ‘violenta la laicidad’ de los ciudadanos y el principio de parcialidad electoral, pues alude a símbolos religiosos.

‘El uso de imágenes religiosas vulnera los artículos 24 y 130 de la Constitución Política federal sobre los preceptos de libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión’, menciona el partido.

La queja fue presentada por el representante del PRD en el INE, Camerino Márquez, quien considera que este tipo de spots afectará la contienda electoral en los estados de Coahuila e Hidalgo, que se realizará el 18 de octubre.

Por ello, pide al INE que solicite a la Secretaría de Gobernación (Segob) que el spot sea retirado de manera inmediata.

‘La autoridad competente debe hacer cesar los actos que se denuncian como trasgresores a la norma y causen prejuicios irreparables’, refiere.

Márquez destaca que la ley es clara al establecer que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de la libertad de convicciones con fines políticos, proselitistas y de propaganda política, además de que las autoridades civiles no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas.

Esta semana, el Consejo General del INE aprobó un acuerdo que prohíbe a concesionarios de medios de comunicación transmitir íntegras las conferencias diarias del presidente López Obrador en Coahuila e Hidalgo durante el proceso electoral.

Las campañas electorales en ambas entidades iniciarán el 5 de septiembre y la jornada electoral se llevará a cabo el 18 de octubre. Por ello, como resolvió el INE, en ese periodo no podrá difundirse propaganda gubernamental en medios en ambos estados.

