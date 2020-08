Colombianos detenidos por la Policía Estatal de Oaxaca, por robos a casa habitación

Oaxaca, Oaxaca.- En el mes de marzo y a través de redes sociales, la ciudadanía oaxaqueña denunció el robo de casas habitación en las colonias San Felipe del Agua y la Colonia Reforma.

Fue así que, durante los siguientes meses y por medio de un trabajo coordinado y de inteligencia entre sociedad y gobierno; la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca logró la detención de Wilson “NN” y Óscar “NN” de nacionalidad colombiana, quienes se dedican presuntamente al robo de casas habitación en las colonias antes mencionadas.

Los hechos se registraron en inmediaciones de la Agencia Donaji, cuando personal de la Policía Estatal, realizaba recorridos de seguridad y vigilancia.

Por lo anterior, dichas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica.

Cabe resaltar que, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha realizado el aseguramiento de 10 latinoamericanos, por delitos “gota a gota” e irregularidades en el país.

