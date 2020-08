Un mes más, para culminación de primera etapa de la Universidad en Valle

-Aunque se esperaba que hoy los estudiantes se instalaran en las nuevas aulas, se aplazó la obra debido a las lluvias.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Pese a que este viernes se tenía programado hacer entrega de las aulas de la Universidad Bienestar en Valle Nacional para los nuevos estudiantes de medicina Integral de Salud Comunitaria, el Residente de la obra Gerardo Gómez Cruz, reconoció el retraso en la obra debido al mal tiempo, que afectó los accesos por lo accidentado del terreno.

Resaltó que las constantes lluvias fueron un factor, para que los trabajos se quedarán parados ante el reblandecimiento de la tierra y aparición de más rocas, lo que ha complicado que el proyecto se entregue en tiempo y forma como se tenía contemplado.

Señaló que han estado trabajando bajo presión ante la exigencia de la Federación para que esta obra se entregue lo más pronto posible, sin embargo comentó que las condiciones de la obra son estables para que los estudiantes utilicen las aulas de manera básica, pues comentó que la petición del Gobierno Federal es que los alumnos dejen las aulas alternas para utilizar estas instalaciones sin importar que no esté concluido, para que los futuros médicos puedan hacer uso de esta universidad lo más pronto posible.

Así mismo, explicó que si deciden iniciar las clases antes de que termine la primera etapa, las actividades se estarán realizando de manera conjunta, ya que la obra tiene que seguir para concluir el auditorio, baños y oficina, en una fecha programada, esto mientras que los alumnos cursen sus estudios en el área académica.

Cabe mencionar que más tarde, también asistió el presidente Rey Magaña Garcia y el Comisariado ejidal para supervisar el avance de la obra y tener una respuesta concreta, sobre la conclusión de la primera etapa para que se pueda dar el corte inaugural ante la presencia de autoridades Estatales y Federales, donde se espera la presencia del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

