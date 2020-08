Tuxtepec ocupa el primer lugar en feminicidios, reporta Consorcio Oaxaca

-Hace 2 años se emitió la alerta de género en 40 municipios de Oaxaca, pero en vez de bajar los índices, éstos incrementaron



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En el 2018, se emitió la alerta de género para 40 municipios de Oaxaca, sin embargo a decir del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, incrementaron los feminicidios y desapariciones en el estado, posicionando a Tuxtepec como el municipio con mayor registro de feminicidios.



La región de la Cuenca del Papaloapan contabiliza 31 feminicidios ocupando el segundo lugar de manera regional, pero es Tuxtepec el municipio que ocupa el primer lugar en el estado 27 feminicidios, según datos de la Plataforma de Violencia Feminicida; el municipio que sigue es Juchitán con 10 casos, 9 en Oaxaca de Juárez, 8 en Huajuapan de León y en Tlaxiaco y 7 en San Pedro Pochutla.



Cifras que incrementaron 12% (142 casos) en comparación con los 127 registrados durante los primeros años del gobierno actual, cuando no había alerta de género.



En cuanto a las desapariciones, Consorcio Oaxaca registró 101 casos en Oaxaca de Juárez; en San Juan Bautista Tuxtepec 42; en Salina Cruz reportó 16; San Pedro Mixtepec con 12 y Huajuapan de León con 20 casos.



De igual forma del 31 de agosto de 2018 a la fecha, la desaparición de mujeres incrementó un 74.5% registrando 349 casos, 149 más que antes de que se emitiera esta alerta ya que se tenían contabilizados 200 casos, del 01 diciembre de 2016 al 31 de agosto de 2018.



Estas cifras que maneja Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, son debido a que se cumplen 2 años de esta alerta que emitió la Secretaría de Gobernación para que en 40 municipios del estado se diseñarán estrategias para erradicar la violencia, sin embargo en vez de que las cifras bajaran, han incrementado.



De la Cuenca del Papaloapan, los municipios con esta alerta son Acatlán, Tuxtepec, Valle Nacional y Loma Bonita.

