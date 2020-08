Solicita CEPCO Declaratoria de Emergencia para 16 municipios afectados por las lluvias

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de agosto de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informa que se ha solicitado una Declaratoria de Emergencia para 16 municipios de la entidad por los efectos de las lluvias de las últimas horas.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que derivado de los daños generados por los remanentes de la zona de baja presión en combinación con las ondas tropicales número 30 y 31, se ha solicitado se declare en emergencia a los municipios de la Costa, el Istmo, la Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur y Sierra Norte.

Por efectos pluviales y fluviales, así como lluvia severa, se solicitó la Declaratoria de Emergencia para los municipios de San Gabriel Mixtepec, San Pedro el Alto, Santa María Temaxcaltepec, Santa María Huatulco y Santos Reyes Nopala en la Costa; mientras que de la región Cuenca se solicitó para el municipio de San Juan Bautista Valle Nacional.

En el Istmo de Tehuantepec se solicitó para San Dionisio del Mar, San Pedro Huamelula, Santiago Niltepec, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Ingenio y Santiago Astata; en la Sierra Sur los municipios de San Juan Ozolotepec, San Miguel Suchixtepec y Santo Domingo Ozolotepec, y de la Sierra Norte, Santa María Tepantlali.

El funcionario estatal señaló que se estará solicitando un segundo bloque de municipios, una vez que se cuente con las evidencias que requiere la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNCP), para considerarlos en el Fondo de Atención para las Emergencias (Fonden).

Asimismo, informó que el presidente de San Miguel Chimalapa, Francisco Sánchez Gutiérrez informó el deceso Juan S. S. de 40 años de edad, quien fue arrastrado por la corriente del río el pasado sábado y localizado este miércoles por la tarde.

Finalmente, indicó que se mantiene el operativo en las zonas afectadas, donde se realizan trabajos de limpieza y apertura de caminos.

Comentarios

