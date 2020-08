Solicita 64 Legislatura no abandonar a salineros de Oaxaca

-La pandemia por Covid-19 y el cambio climático, han desplomado la producción de sal en un 90 por ciento.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de agosto de 2020. La LXIV Legislatura del Congreso local, solicitó a diversas instancias del orden estatal y federal, implementen programas de apoyo y subsidios a favor de los y las productoras de las Salinas del Marqués, en Salina Cruz Oaxaca.

El llamado es dirigido específicamente a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, del Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, del Estado de Oaxaca.

Mediante un exhorto impulsado por las congresistas, Elim Antonio Aquino y Aleyda Serrano Rosado, aseveran que esta es una actividad primordial para las familias en Salina Cruz; sin embargo, hoy enfrentan un problema mayúsculo, ya que, debido al cambio climático y la alteración en los periodos de lluvia, ha disminuido la producción.

También, se suman las afectaciones por la pandemia de la Covid- 19 que ha impedido distribuir la sal artesanal en el Estado y el país. Esto ha originado una pérdida del 90 por ciento de su producción, impactando severamente en la economía de las familias que dependen de la venta y distribución de este producto.

Según información de la Asociación Mexicana de la Industria Salinera (Amisac), México ocupa el sexto lugar de producción de sal en el mundo, y el primer lugar en América Latina, contando con 14 productores en el territorio nacional.

En los últimos años la producción en Salinas del Marqués ha variado. Durante el año 2019 se extrajeron 20 mil toneladas; pero este año se proyecta que únicamente podrán extraerse 200 toneladas.

Comentarios

