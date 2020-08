SEBIEN anuncia pagos a ahorradores defraudados; contempla los de Casur

-Mientras tanto los defraudados de esta caja de ahorro esperaran la instalación de los módulos, para empezar a recibir los documentos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras darse a conocer que la Secretaría de Bienestar (Sebien), integrará a los Centros de Atención Regional donde se realizará el proceso de pago para ahorradores defraudados, los defraudados de Casur, están a la espera de que esto se concrete en Tuxtepec, y así en los próximos meses recuperen parte de lo que perdieron.

El Representante del Comité de Defraudados Amadeo Bacilio, señaló que será en los próximos días que se instale este centro de atención regional, el cual tendrá como propósito recibir documentos, asignando 2 meses para este proceso, posteriormente estarán emitiendo los pagos, sin embargo desconocen cuando empezarían a realizarlos.

Agregó que la recepción de documentos, empezará en orden alfabético, y se pretende pagar a unos 450 defraudados de los municipios de Tuxtepec y de Valle Nacional, además de que también van a recibir documentos de afectados de María Lombardo.

Y es que se dio a conocer que esta semana inició la capacitación del personal que estará en el programa de Ahorradores Defraudados por Cajas de Ahorro, en donde se anunció que en una primera etapa, permitirá realizar el pago a 4 mil 967 ahorradores de 18 Sociedades Cooperativas de las regiones de Valles Centrales, Cañada, Istmo, Sierra Sur, Papaloapan, Mixteca, Costa y Sierra Norte, que contaban con montos de ahorros de hasta 40 mil pesos.

Sin embargo los defraudados que tenían montos superiores a los 40 mil pesos, tendrán que seguir esperando, como lo han hecho todos estos años, después de que en el 2009 se diera a conocer el fraude por los directivos de Casur, lo que impulsó a los afectados a iniciar acciones para recuperar sus ahorros, sin que hasta el momento logren recuperarlos.

FOTO: Archivo

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario