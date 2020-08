Presenta Seculta la Convocatoria “CurArte es Guelaguetza”, para reactivar el sector cultural y artístico en Oaxaca

Comunicado



Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de agosto de 2020.- En apoyo a la comunidad artística y con la finalidad de mitigar el impacto económico por la contingencia derivada del COVID-19, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), emitió la convocatoria CurArte es Guelaguetza, que contempla la entrega de180 estímulos económicos por un monto para proyectos individuales por 8 mil pesos y colectivos 12 mil pesos.

La titular de Seculta, Karla Villacaña Quevedo, señaló que ante la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en respaldar a las y los creadores de arte durante la contingencia sanitaria, estos incentivos se brindan como una muestra solidaria a quienes no cuentan con un ingreso asegurado.

Las y los participantes deberán enviar una propuesta basada en un producto terminado que sea el resultado de sus actividades artísticas o culturales y que no haya sido publicado previamente. Preferentemente, este producto debe estar relacionado con conocimientos, prácticas y valores comunitarios o populares.

En ese sentido, los colectivos podrán estar integrados por dos o más personas, observando las medidas implementadas por la sana distancia, no se tomarán en cuenta los proyectos que pongan en riesgo la salud de las y los participantes o de la ciudadanía en general.

Los interesados podrán participar en las categorías de expresiones comunitarias y populares, literatura, artes visuales, danza, música y canto, así como cine y medios audiovisuales, presentando su propuesta antes del 17 de septiembre de 2020.

Los resultados se publicarán el 5 de octubre de 2020 en la página www.oaxaca.gob.mx/seculta, y quienes resulten beneficiados deberán realizar una actividad artística o cultural para promover y difundir el producto con el cual participaron en la convocatoria. Estas actividades se presentarán a través de plataformas digitales del 20 de octubre al 30 de noviembre de año en curso.

La Seculta invita a las y los creadores culturales a consultar las convocatorias presentadas por esta dependencia para reactivar el sector cultural y artístico a través de su pagina web: https://www.oaxaca.gob.mx/seculta/ y en sus redes sociales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario