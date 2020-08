Oaxaca pasará a semáforo amarillo el próximo lunes

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La noche de este viernes la Secretaría de Salud, informó que el estado de Oaxaca pasará a color amarillo en el semáforo epidemiológico, a partir del próximo lunes 31 de agosto.

Luego de permanecer por 4 semanas consecutivas en semáforo naranja y que este viernes, se presentaron 10 fallecimientos más y 130 casos positivos por Covid-19 en la entidad.

Así mismo los Valles Centrales y la región del Istmo, siguen presentando aumento en los casos positivos, al parecer la Cuenca del Papaloapan permanece estable en cuanto a los contagios.

De acuerdo con la información presentada por autoridades de Salud ya suman 10 estados en el nivel moderado de contagio que son: Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Tlaxcala, Guerrero, Chihuahua y Sonora.

En tanto, Colima es la única entidad en color rojo, que representa un riesgo extremo ante el contagio del coronavirus

El resto del país, 22 estados en total, continúan en la fase naranja.

A nivel nacional se registran 42 mil 822 casos activos estimados por COVID-19. En la incidencia de casos confirmados se reporta un descenso del -1%; en cuanto a los recuperados hay una baja del -11% y una reducción de los decesos del -36%.

Las autoridades sanitarias piden a la ciudadanía no confiarse y no bajar la guardia, pues aún continúa la contingencia.

