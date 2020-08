Loma Bonita, crea su coordinación de tránsito; falta aprobación del congreso

-Mientras tanto ya están capacitando a quienes estarán en esta coordinación

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Cabildo del municipio de Loma Bonita, autorizó la creación de una Coordinación de Vialidad y Movilidad, la cual consistirá en que se tenga un autonomía en la aplicación de leyes enfocadas en la viabilidad, sin depender del todo de este reglamento de tránsito a nivel estatal.

El Asesor del ayuntamiento Natanael Hernández Pita explicó que son respetuosos de transito del estado, sin embargo al ser autónomos, el ayuntamiento decidió la creación de una coordinación de transito, el cual abarca 156 artículos, que será presentado al congreso del estado, para que el propio municipio tenga su ley de transito.

Por su parte la Sindico Procurador Lorena Villar Amador explicó que el primer paso era la aprobación por parte del cabildo, lo que ya se logró y ahora el siguiente paso es llevarlo al congreso, para que posteriormente se los autoricen aunque desconocen el tiempo en lo que se pueda dar esto.

Son hasta el momento 9 los elementos lo que se están capacitando en la ciudad de Oaxaca, pero en caso de que se requieran más estarán autorizándolos para que se cuente con los elementos necesarios.

Una vez que el congreso lo apruebe, este municipio será autónomo en cuanto a las sanciones que se puedan aplicar en este municipio de Loma Bonita.

