Le cortan la mano de un machetazo a presunto ladrón en Coatzacoalcos Veracruz

-Comerciantes hartos de este sujeto que se dedicaba a robar a comerciantes de la zona, tomaron justicia por cuenta propia.

De la Redacción.

Tuxtepec, Oaxaca. – Al medio día del pasado jueves 27 de agosto, paramédicos de la Cruz Roja acudieron a un llamado de emergencia vía telefónica, en donde se reportaba a un sujeto que presentaba la amputación de la mano izquierda, así como de varias lesiones más, que fueron causadas supuestamente por habitantes y comerciantes furiosos, de la Congregación Mundo Nuevo en Coatzacoalcos Veracruz, hartos de este sujeto que presuntamente se dedicaba a robar a comerciantes de la zona, por lo que tomaron justicia por cuenta propia.

El sujeto que permanecía señalado como ladrón dijo llamarse Emilio L. U. de 26 años de edad, quién se encontraba sobre la calle primero de mayo esquina Benito Juárez, cerca del centro de Mundo Nuevo, hasta donde dieron arribo elementos de la policía junto con personal de emergencias, encontrando a la víctima sentado en un escombro, haciéndose presión en la extremidad que fue amputada de un machetazo y con su mano izquierda tirada a un costado.

Finalmente, la atención de los paramédicos fue muy limitada ya que requería una intervención quirúrgica urgente, de modo que solo le aplicaron un torniquete y lo trasladaron de inmediato al Hospital de Coatzacoalcos.

