‘Hernán’ deja lluvias fuertes en seis estados; ‘Iselle’ se mantiene lejos de las costas en el Pacífico

josecardenas.com

La tormenta tropical Hernán provocará lluvias de fuertes a extraordinarias en media docena de estados de la costa occidental de México al tiempo que Iselle se mantiene alejado de las costas del país, informó el Servicio Meteorológico (SMN).

Los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua y del SMN apuntan a que Hernán provocará en Colima y Jalisco lluvias puntuales extraordinarias mayores a los 250 milímetros (250 litros por metro cuadrado), con descargas eléctricas, granizadas y rachas de viento.

Hernán, localizado a unos 135 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes (Jalisco), dejará lluvias puntuales torrenciales -150 a 250 milímetros- en los estados de Nayarit y Michoacán, indicó el Meteorológico en su boletín más reciente.

El SMN también indicó que Hernán se traslada a una velocidad de nueve kilómetros por hora con dirección al noroeste y al momento presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora con rachas de 85 kilómetros por hora.

Confirmó que en el estado de Sinaloa se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 milímetros) y puntuales fuertes en Baja California Sur a causa de Hernán.

En las costas de los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michocán, se prevé viento con rachas de 60 a 70 kilómetros y un oleaje alto de tres a cinco metros de alturas, explicó el Meteorológico.

El pronóstico para las próximas 24 horas señala que Hernán puede perder fuerza y degradarse a depresión tropical cuando se encuentre a unos 355 kilómetros al oeste-suroeste de Mazatlán (Sinaloa) y a 150 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas (Baja California Sur).

Iselle se localiza a 830 kilómetros al suroeste de la Península de Baja California, lejos del país, aunque se mantiene en vigilancia, explicó el Meteorológico en su boletín sobre esta tormenta tropical.

Esta tormenta tropical tiene vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora con rachas de 100 kilómetros por hora y su velocidad de desplazamiento es de siete kilómetros por hora con dirección al nor-noroeste.

Con Hernan e Iselle ya se han formado nueve ciclones, la mitad de los que se han pronosticado para la actual temporada del Pacífico que transcurre de mayo a noviembre.

Hasta la fecha se han formado las tormentas tropicales Amanda, Boris, Cristina y Fausto, Hernán e Iselle, y los huracanes Douglas (con intensidad 3-5), Elida (intensidad 1-2) y Genevieve (4) en la escala Saffir-Simpson.

Comentarios

