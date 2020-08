Fredie Delfín, sale al rescate de espacio de juegos infantiles en Valle Nacional

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El espacio de juegos infantiles ubicado en el centro de Valle Nacional estuvo en riesgo de desaparecer, debido a que en ese lugar las autoridades Federales y Estatales proyectaron la construcción del inmueble que albergará el nuevo Banco del Bienestar en este municipio.

Sin embargo, ante el inicio de los trabajos de construcción, de inmediato padres y madres de familia del municipio manifestaran su inconformidad en el ayuntamiento municipal, pues es una de las pocas áreas destinadas a niñas y niños de manera pública en Valle Nacional.

Ante esta situación, el Diputado Local por Morena, Fredie Delfín Avendaño, acudió a sus compañeras y compañeros legisladores del mismo partido, incluyendo al Presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa, para cooperar una parte de su sueldo que ayude a la compra de un terreno para reubicar dicha institución bancaria.

“Queremos que se instale lo antes posible el Banco del Bienestar, que traerá el pago de los programas federales a nuestra gente, pero sin perjudicar a nuestras niñas y niños”, señaló el legislador.

A través de sus redes sociales, el representante popular explicó que este acto se hará en absoluta transparencia y en coordinación con las autoridades municipal y federal responsables de dicha obra, por lo que en próximos días se estarán informando los detalles de su colaboración.

“Sumamos nuestras voluntades y proponemos esta solución; ya estoy hablando con mis compañeros de bancada para cooperar, pronto daremos a conocer los detalles” señaló.

Por su parte, el Presidente Municipal Rey Magaña, reconoció el compromiso del representante popular, para que la ciudadanía pueda contar con el servicio bancario, así como el rescate de tan importante espacio público.

