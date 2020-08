FPR pide destitución del Fiscal de Oaxaca y del Presidente de Miahuatlán, por asesinato de su dirigente

-También responsabilizan al Secretario de Finanzas por amenazas que les hizo en una reunión en el mes de diciembre

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Frente Popular Revoucionario, la Asamblea de los Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, piden la salida inmediata del Fiscal General del Estado Rubén Vasconcelos Méndez, del Presidente Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz Genaro Hernández Jiménez, por el asesinato de Tomás Martínez Pinacho.

Además los responsabilizan de cualquier daño que pueda sufrir algún integrante de estas agrupaciones, incluso los manifestantes acusaron al edil de Miahuatlán de ser el brazo ejecutor en la zona, además continúan responsabilizando al gobierno del estado de estar detrás del asesinato de Tomás Martínez Pinacho ocurrido el pasado lunes 24 de agosto por la noche, luego de una jornada de movilizaciones por parte del FPR y otras organizaciones sociales.

También dieron a conocer que luego de una reunión que tuvieron distintas organizaciones sociales, acordaron realizar una marcha el próximo martes primero de septiembre, la cual partirá de la oficinas de la Delegación de la Secretaría de Bienestar hacia el zócalo capitalino, esta marcha afirmaron los dirigentes será representativa.

Asimismo dijeron que lamentablemente en el estado de Oaxaca el crimen organizado ha desarrollado una presencia importante y como ello son los asesinatos de líderes sociales como el caso de Tomás Martínez Pinacho y los feminicidios que se siguen presentando en la entidad.

El líder del FPR Otalo Padilla, dijo que en una reunión en el mes de diciembre el Secretario de Finanzas Vicente Mendoza Téllez, los amenazó por unas pintas que se hicieron en el edificio de finanzas en ciudad judicial, en dónde señalaban al funcionario de estarse robando los recursos públicos y por firmar al final con una hoz y un martillo.

Afirman que el titular de la Secretaría de Finanzas les dijo en ese momento que tuvieran en cuenta el símbolo de la hoz y el martillo, pues muchos han muerto por eso, es por esa razón que desde ese momento lo responsabilizaron de cualquier daño o agresión que sufrieran los dirigentes y militantes de la organización.

