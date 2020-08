Diagnostica sector Salud 95 casos nuevos de COVID-19

-Suman 400 casos activos en la entidad

-Oaxaca de Juárez es el municipio con mayor incidencia

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de agosto de 2020. – Con 95 casos positivos y cinco decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, la incidencia acumulada de la epidemia en el territorio oaxaqueño ha llegado a los 13 mil 271 pacientes confirmados y mil 251 muertes.

La subdirectora de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh, informó que al corte de este 27 de agosto la cifra de casos activos suma 400 en las seis Jurisdicción Sanitarias.

Aseveró que este jueves se identificaron 29 municipios con contagios nuevos, dentro de los que destacan: Oaxaca de Juárez con la mayor incidencia, al registrar 38; seguido de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco con 13 reportes.

“Por lo que se tiene un total de ocho mil 720 casos acumulados en Valles Centrales, mil 595 en Tuxtepec, mil 361 en el Istmo, 799 en la Mixteca, 574 en la Costa y 222 en la Sierra”, agregó.

La funcionaria señaló que desde el inicio de la pandemia 11 mil 620 pacientes se han recuperado de la enfermedad respiratoria. Mientras que, sobre la disponibilidad de camas de hospital, informó que se encuentran ocupadas el 40.2%.

Añadió que del total de positivos, de acuerdo al sexo, los hombres persisten como el grupo de la población con el mayor número de contagios, con siete mil 255 casos, cifra que representa el 55%; y respecto a la edad, los adultos de 65 años y más concentran el rango más alto de defunciones, con 550 registros.

García Kavanagh mencionó que es necesaria la colaboración de la sociedad en la adopción estricta de las medidas de distanciamiento social y uso de cubrebocas; además de recalcar la importancia de, ante cualquier síntoma respiratorio, marcar a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, y por whatsapp 951 297 57 41.

En su participación con el tema “La familia en tiempos de Pandemia”, el maestro en comunicación y capacitación adscrito al hospital general “Doctor Aurelio Valdivieso”, Jesús López Serret, invitó a las y los oaxaqueños a la unión familiar con el uso correcto de las diferentes aplicaciones en internet para poder estar en constante comunicación a la distancia.

Ya que, dijo, establecer redes de apoyo coadyuva a sobrellevar el duelo que implica la emergencia sanitaria, desde la perdida de trabajo, física, material, social o espiritual, “la familia es lo más importante, debemos estar comunicados, enlazados, con respeto, amor y paciencia, para enfrentar esta crisis”.

