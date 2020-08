Dan Ultimátum los vecinos desplazados de Lomas del Quio a gobierno de Oaxaca

-Si en dos semanas no les dan sus terrenos, volverán a salir a las calles, instalarán un plantón en avenida Juárez frente a casa oficial



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Los desplazados del predio Lomas del Quio de Santa Cruz Xoxocotlán, aplazaron a las autoridades estatales para que cumpla con los compromisos pactados con estas familias, pues de lo contrario en dos semanas estarían saliendo una vez más a la calles para instalar un plantón en la avenida Juárez frente a la casa oficial.



El vocero de los desplazados Luis Enrique Muñiz Hernández, comentó que hace un mes la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) les informó que serían reubicados en el predio destinado por bloques, por lo que están a la espera de la solución por parte del gobierno del estado, para poner fin al tema de los desplazados.



Agregó que en aquella ocasión les mencionaron de un terreno, mismo que al parecer no tenía sus papeles en regla, por esa razón fue que regresaron a las calles para instalar un plantón frente a casa oficial en el centro de la ciudad de Oaxaca, asimismo indicó que en su momento les comentaron que los abogados estaban trabajando en la documentación de los terrenos.



Por esta razón hizo un llamado al titular de la SEGEGO Héctor Anuar Mafud Mafud, para que se les dé una solución a las familias desplazadas, quienes actualmente viven en un albergue que es pequeño para todos ellos, y el riesgo de contagio que existe en ese lugar es alto porque no se guarda como debería la sana distancia.



Cabe señalar que el pasado 19 de noviembre de 2019, los habitantes de Lomas de Quio fueron despojados de sus viviendas, por lo que pasaron la noche en inmediaciones del palacio de gobierno y luego de 100 días de permanecer en la calle de Guerrero con esquina de Bustamante, fueron reubicados en un albergue por las autoridades, señalando que les prometieron que en dos meses iban a otorgarles un terreno.

