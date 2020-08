Contribuye IEEPO en Estrategia Nacional para la atención de la primera infancia

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, participó en Reunión Nacional de la Comisión sobre este tema presidida por la Secretaria de Gobernación

-Se invirtieron 12.7 mdp a través del Programa Expansión de la Educación Inicial

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de agosto de 2020.- Con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, participó en la Reunión de Coordinación entre la Comisión de Primera Infancia del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y las Comisiones Estatales en el país, la cual fue presidida por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En el encuentro virtual, participaron autoridades de las secretarías de Salud (SS), de Educación Pública (SEP) y del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), con la finalidad de revisar y acordar la ruta de trabajo y estrategias a seguir para garantizar los derechos de los niños y niñas en su primera infancia, etapa del ciclo vital del ser humano, en la que se sientan y construyen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social.

En su intervención, el Director General del IEEPO apuntó que la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia representa una oportunidad ante la pandemia actual para que en conjunto, las familias, personal docente y desde el servicio público se brinde una atención educativa donde se involucre a todos los actores y principalmente se ponga relevancia al Interés Superior de la Niñez y el derecho a un desarrollo integral.

Durante su participación en el bloque en el que se revisaron los desafíos en la implementación a nivel estatal con las experiencias de Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa y Oaxaca, mencionó que estas acciones se suman a las que se realizan en la entidad para dar cumplimiento a los compromisos signados por el Mandatario Estatal ante el Pacto por la Primer Infancia.

Luego de refrendar el compromiso del IEEPO de que el tema tenga la importancia debida en el ámbito educativo, Ángel Villarreal resaltó que en Oaxaca a través de la educación inicial y preescolar se prestan los servicios educativos mediante 58 Centros de Atención Infantil y tres mil 812 escuelas de educación preescolar, en las cuales se atiende a un total de 121 mil 411 niñas y niños.

Ello se suma al servicio que ofrecen los 11 Centros de Asistencia Infantil Comunitaria y 14 Centros de Atención al Desarrollo Infantil que atienden a otros mil 025 niñas y niños menores de seis años de edad y que son coordinados por el Sistema DIF- estatal bajo la dirección de la presidenta honoraria, Ivette Morán de Murat.

“Es un derecho de la niñez acceder a un pleno desarrollo y a una educación de excelencia, especialmente en esta etapa, que bajo los cuidados y la estimulación adecuada, se desarrollan las capacidades físicas, emocionales e intelectuales que son determinantes para las siguientes etapas de desarrollo”, enfatizó.

En este tema, puntualizó que el año pasado se realizó una inversión de 12.7 millones de pesos, a través del Programa Expansión de la Educación Inicial, destinados a mejorar la infraestructura de centros educativos, mobiliario y capacitación al personal educativo. Lo que se suma a la inversión de 8.2 millones de pesos, destinados al equipamiento y rehabilitación de los Centros de Atención de Asistencia Social para Niñas, Niños menores de seis años.

“En el 2020 se busca ampliar y expandir aún más la cobertura de la educación inicial que permita avanzar con los compromisos adquiridos por esta administración en favor de las niñas, niños y adolescentes de Oaxaca, sobre todo en las regiones y en los contextos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, indicó.

En la reunión a distancia se revisaron temas como el recuento del proceso de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia; los desafíos en la implementación a nivel estatal, y se presentó la Ruta de Trabajo General para la coordinación de la Comisión para la Primera Infancia y las Comisiones Estatales.

