Arranca MORENA en Oaxaca recolección de firmas para juicio contra ex presidentes

-Habrá módulos en plazas públicas en todo el estado y estará recolectando las firmas hasta el 15 de septiembre



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Militantes de MORENA en Oaxaca pusieron en marcha un módulo para recolectar firmas de la población, para que se inicie un proceso en contra de los ex presidentes de la República Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, este módulo estará ubicado en el zócalo de la ciudad de capital en horario de nueve de la mañana a ocho de la noche hasta el quince de septiembre.



El Senador de la República por MORENA Salomón Jara Cruz, comentó que habrá módulos en las plazas públicas de los principales municipios de la entidad, además dijo que se visitará casa por casa para recolectar estas firmas, estas acciones mencionó, se harán cuidando en todo momento los protocolos de seguridad para evitar contagios de Covid.



Jara Cruz dijo que entre los ciudadanos que promovieron esta consulta destacan Amador Jara Cruz, hermano del Senador, Flavio Sosa Villavicencio ex líder de la APPO y hermano del presidente de la JUCOPO del congreso oaxaqueño, la Diputada Laura Estrada Mauro y otros ciudadanos más.



Agregó que esta recolección de firmas es legal, puesto que el Senado de la República entregó la constancia y el formato para la recolección de las firmas, en total se espera que a nivel nacional se obtengan más de un millón seiscientas mil firmas, para que se pueda enjuiciar a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.



Cabe mencionar que Salomón Jara podría buscar una vez más la candidatura de MORENA al gobierno del estado, por ello a pregunta expresa de que si esta acción podría ser un “trampolín” para su proyecto, el legislador respondió que no son los tiempos para pensar en ello, aunque no descartó la posibilidad de buscar la candidatura en el 2022.

