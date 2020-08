Reporta Fundación Luis Hosmar, 3 fallecidos en los últimos meses en Tuxtepec

–Se tienen 81 casos en la Fundación, 73 son los que actualmente llevan el tratamiento

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta de la Fundación Luis Hosmar, Francis Moreno Carrera señaló que en los últimos meses fallecieron 3 pacientes, pertenecientes al municipio de Tuxtepec quienes tenían síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida), por lo que están llamando a todos los pacientes que tienen virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que continúen con su tratamiento.

El primer fallecido se reportó en el mes de abril y aunque desde 2 años antes se le detectó VIH, se negó a tomar el tratamiento, sin embargo cuando la contactaron ya era muy tarde, y falleció a pesar de los intentos de sus amigos en hospitalizarlo.

Otro fue un joven de 24 años de edad, quien había dejado de tomar el tratamiento sin embargo por la contingencia su estado de salud se complicó y falleció en mayo; así mismo el otro reporte que tiene es el de una mujer de 41 años, que trabajaba en un bar, sin embargo a pesar de que se intentó que iniciara el tratamiento, ya no se pudo hacer nada, por las condiciones en las que se encontraba.

Actualmente en la Fundación hay 81 casos de personas con VIH, 73 están en tratamiento, 3 más van a empezar a retomarlo ya que lo habían dejado, y 2 más fueron canalizados en Veracruz, y otros 3 casos más van a iniciar con el tratamiento en el mes de septiembre.

Recomendó a los jóvenes a usar el condón y a los pacientes con VIH que se cuiden, que sigan con su tratamiento y más en estos meses de contingencia, ya que de enfermarse de este virus, afectará su estado de salud; y en cuanto a las pruebas rápidas las han dejado de hacer debido a la contingencia y esperan que pronto las retomen.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario