Protección Civil Municipal, vigila zonas de alto riesgo en Tuxtepec por inundaciones en temporada de lluvias

-Sin daños mayores hasta el momento, solo se presentaron encharcamientos e inundaciones menores en zonas bajas

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Personal de la Unidad Municipal de Protección lleva a cabo recorridos por las zonas detectadas como “focos rojos” durante la temporada de lluvias, hasta el momento, reportan que la fuerte lluvia que cayó la tarde y noche del jueves provocó encharcamientos e inundaciones en la vía pública debido a la basura que la población arroja en las calles que provocaron el taponamiento de alcantarillas.

Así también, reporta que se presentaron inundaciones menores en algunas viviendas en la colonia El Trigal asentadas en los alrededores del campo deportivo de este asentamiento humano, zona que año con año padece de afectaciones en esta temporada de lluvias.

En cuanto a las afectaciones a casas habitación del Callejón de los Santos de la colonia Santa Clara en donde se encuentra dañada la tubería de drenaje, cabe mencionar que la obra para solucionar este problema está autorizada, sin embargo, no se puede ejecutar dado que la tubería atraviesa la escuela primaria “Jorge L. Tamayo”, lo que ha complicado la situación.

La Unidad Municipal de Protección Civil, informó que los aguaceros con tormentas eléctricas que se están presentando en el municipio son efectos de la Onda Tropical Número 31, señalando que esta situación prevalecerá durante los próximos días por lo que pide a la población estar atenta a los boletines que emitan las autoridades.

Cabe señalar que la instrucción del Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, es atender cualquier contingencia que se pueda presentar, alertar ante cualquier peligro que corra la población de continuar la creciente en ríos y arroyos, así como prestar auxilio a quien lo requiera.

La dependencia municipal, manifestó que los recorridos continúan por las colonias y comunidades catalogadas de alto riesgo en situaciones de temporales, siendo estas las colonias Moderna en sus tres secciones, Santa Cruz, Leonídes de Asís, San Pablo y las comunidades de Benemérito Juárez y San Rafael.

Así también están en constante monitoreo de ríos y arroyos de rápida respuesta y al pendiente ante cualquier situación de emergencia que se pueda presentar dado que el pronóstico del tiempo advierte que continuarán las lluvias en la región de la Cuenca del Papaloapan.

