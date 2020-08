Por manifestación, Valle podría quedarse sin banco bienestar

-Esto en caso de que la nueva propuesta del predio que presenten, no cuente con las características que le solicitan



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras el conflicto que se presentó este miércoles porque se reubicaría el parque infantil en el municipio de Valle Nacional, para construir un banco Bienestar, la Delegada de los programas Sociales Yesenia Barbosa Arcuri, dijo que de no conseguir un predio que cumpla con todas las características, podrán construir el banco en otro municipio.



Explicó que de las propuestas que se presentaron anteriormente este predio cumplía con todas las características que les piden, pero se acordó que primero se tenía que reubicar el parque infantil, para posteriormente construirlo, por lo tanto ahora el Presidente Rey Magaña tendrá que enviar otras propuestas pero si no cumple con las características podrán construirlo en otro municipio.



Pero además, en caso de que se apruebe en un nuevo predio, se tendrán que hacer nuevamente los trámites, ya que uno de los requisitos que se soliciten es que el predio esté en regla, y que sea donado por las autoridades.



Por lo tanto, aseguró que están a la espera de la propuesta que presente el Presidente, ya que se busca es que el banco esté en la cabecera y así darle la garantía a los 3 a 4 mil beneficiarios de los diversos programas, quienes tienen que viajar hasta Tuxtepec para cobrar los diversos apoyos.



Este es uno de los 10 bancos que se autorizó para construir en este año en la región de la Cuenca del Papaloapan, y esperan que a finales de este 2020 se autoricen otros más para que cada municipio tenga su banco.

