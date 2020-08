Loma Bonita va regresando a la normalidad, cabildo aprueba nuevos acuerdos

-Algunas de las medidas son abrir todas las entradas del mercado Vicente Guerrero



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves el cabildo del municipio de Loma Bonita, aprobó nuevas acciones y con esto el municipio va regresando poco a poco a la normalidad, algunas son la reapertura de todas las entradas de mercado Vicente Guerrero, y la venta de bebidas embriagantes, entre otras más.



Y es que por la mañana de este jueves locatarios del mercado se manifestaron argumentado que deberían de abrir todos los accesos al inmueble, debido a que esto provocaba que tuvieran bajas ventas, aunado a estos algunos comerciantes cerraron de manera definitiva, por lo que el cabildo optó por normalizar la vida al interior del mercado, siguiendo todas las medidas de sanidad.



Otro de los acuerdos es que ya se permite la venta y compra de bebidas alcohólicas, así como el consumo en los establecimientos de lunes a domingo hasta las 9 de la noche, ya que había ley seca durante los fines de semana.



Así mismo, el cabildo aprobó la apertura de centros religiosos e iglesias, así como permitir toda actividad religiosa, tomando en cuenta todas las medidas como son el uso del cubrebocas, respetando la sana distancia, usar gel antibacterial y el lavado frecuente de manos.



Con esta acciones se va regresando a la normalidad en este municipio de Loma Bonita, en donde desde el mes de julio empezaron a implementar acciones debido al aumento considerable de las defunciones que se presentaban a causa del covid, por lo tanto al dar pie a estas nuevas acciones este municipio va regresando a la normalidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario