Instalan refugios temporales por desbordamientos de ríos en Oaxaca

-Analiza la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) solicitar una declaratoria de emergencia a la Segob, para atender a los afectados.

Óscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Se activó el plan DN-III por parte del ejército y la Guardia Nacional ante el desbordamiento de ríos, y deslizamiento de laderas que causó a su paso la onda tropical No 33 en el territorio oaxaqueño, que generó que se tuvieran que evacuar a más de 200 civiles de unos 11 municipios de la zona de la Mixteca, la Sierra, Cuenca, y la Costa que se reubicaron en 5 refugios temporales

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO) Antonio Amaro Cansino, informó que las zonas más afectadas se ubican en los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Sola de Vega, Santa Catarina Juquila, San Juan Ozolotepec, Valle Nacional además de Pinotepa Nacional, Jamiltepec, Tonameca, Santiago Tapextla, San Pedro Mixtepec y Chicapa de Castro, donde se habrá de solicitar una declaratoria de emergencia a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para atender y llevar ayuda alimentaria y cobijo a los afectados por las inclemencias causadas por el meteoro.

Detalló que en Santiago Juxtlahuaca se implementó un operativo de apoyo y auxilio a la población civil en las Colonias la Esperanza y la Soledad, donde se reportó el desbordamiento de un río por lo que se instalaron dos refugios temporales.

“Cuidando las medidas sanitarias que se mantienen por el COVID-19, se instalaron dos refugios, el primero de ellos en las instalaciones de la Unidad de Servicio Integrales (USI), donde se albergan 23 familias; uno más en las instalaciones del DIF Municipal, donde permanecen otras 30 familias afectadas”, indicó el funcionario estatal.

Afirmó que en la zona hay 120 viviendas que quedaron anegadas bajo el agua.

Por otra parte, en Santa Catarina Juquila, en coordinación con el presidente municipal, Fernando Zárate Pacheco, se instaló un tercer refugio temporal en el Palacio Municipal, donde se da atención a 30 civiles que fueron evacuadas como medida preventiva, luego de la crecida de un arroyo en la zona y el reporte del deslave de un cerro, que afectó a tres viviendas.

Mientras que en Santiago Tapextla, el río de la zona subió su nivel afectando de manera directa viviendas, así como el camino que conduce de esta comunidad a Cuajinicuilapa; en este municipio, aunque se activó un refugio temporal al igual que en Corralero, Pinotepa Nacional, las familias no quisieron salir de sus casas.

También se registraron inundaciones en la comunidad de San Juan Ozolotepec, y un derrumbe sobre el tramo carretero a la altura de El Balcón.

En tanto en la región de la Cuenca, en el municipio de Valle Nacional, se reportó un deslizamiento de ladera que dejó afectaciones en cinco domicilios de la colonia San Antonio Otate, donde tuvieron que evacuarse a 15 civiles.

En tanto, en la localidad de Tres Marías, 5 domicilios fueron afectados por el escurrimiento del río en la parte baja, mientras que, en San Pedro Mixtepec, un árbol cayó sobre un taxi en la colonia Aeropuerto, en Puerto Escondido.

De igual forma, en Candelaria Loxicha, sobre la carretera federal 175 se registraron caída de árboles que obstruyeron un carril, y en Santa María Tepantlalli, en la zona mixe, el deslizamiento de una ladera provocó afectaciones en tres viviendas.

En las últimas horas, se ha registrado la crecida de ríos, como el Espíritu Santo de Chicapa de Castro que alcanzó el 70 por ciento de su capacidad., mientras que El Ostuta llegó al 50 por ciento y el resto de los ríos incrementaron un 30 por ciento.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario