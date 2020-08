Garantiza IEEPO salario íntegro a personal docente de educación básica

-El IEEPO cumple en tiempo y forma con la parte correspondiente a la observación y vigilancia para que las maestras y maestros reciban sueldos y prestaciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de agosto de 2020.- En su compromiso con el sector educativo y derivado de la comunicación respetuosa entre el Gobierno de México y la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en la entidad la nómina magisterial está garantizada al 100% y a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se cumple con las obligaciones de pago salarial a trabajadores de la educación.

Ante las condiciones a causa de la pandemia por COVID-19, las y los docentes han demostrado compromiso, trabajo y amor a la profesión de enseñar por vocación, por lo que la autoridad educativa reconoce el papel insustituible que desempeñan, así como su apoyo y esfuerzo en el inicio de las actividades a distancia del ciclo escolar 2020-2021, de manera incluyente y con equidad.

El pasado 21 de agosto, a propuesta del Gobernador de Oaxaca, los mandatarios de las 32 entidades del país, así como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmaron un acuerdo en materia educativa para garantizar a las y los profesores que el salario y prestaciones a las que tienen derecho se les entregue integro, en reciprocidad a su destacada labor, permanencia y participación en los servicios educativos.

El IEEPO, que dirige Francisco Ángel Villarreal, cumple en tiempo y forma con la parte correspondiente a la observación y vigilancia para que las maestras y maestros, tanto quienes se encuentran en la modalidad de pago por cheque como por transferencia electrónica, reciban la nómina magisterial con oportunidad.

En el desarrollo de este procedimiento, con apego a los protocolos sanitarios decretados por el Mandatario Estatal y de acuerdo con la normativa emitida por las Secretarías de Salud federal y estatal, se ha establecido como prioridad el cuidado de la salud y la vida del personal del sistema educativo estatal.

Bajo estas medidas, los días 28 y 31 de agosto, se efectuará la entrega de cheques de la quincena 16 del año 2020, a las y los trabajadores que aún cobra por esta vía. En el caso de los Valles Centrales, en la pagaduría de San Felipe del Agua el pago comenzará el viernes 28 de acuerdo al calendario organizado en orden alfabético por inicial del primer apellido.



De la A a la C deben acudir en el horario de 8:00 a 10:30 horas; de la D a la G, de 11:00 a 12:30 horas y de la H a la L, de 13:00 a 15:00 horas. El lunes 31, de la M a la Q en el horario de 8:00 a 10:30 horas; las letras S y V, de 11:00 a 12:30 horas y el bloque R, T, U, W, X, Y, Z de 13:00 a 15:00 horas.

En las pagadurías en el interior del estado, la entrega de cheques de nómina se efectuará respetando los protocolos sanitarios los mismos días 28 y 31 de agosto, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Es necesario presentar en original y copia la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y por higiene, llevar su propio cubrebocas y bolígrafo personal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario