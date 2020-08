En Huajuapan, cancelan eventos del 15 y 16 de septiembre

–Esto con la finalidad de salvaguardar la salud pública de los ciudadanos y así evitar la propagación del virus

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Por medio de una sesión de cabildo, encabezada por la presidenta Municipal de Huajuapan de León, Juanita Cruz Cruz, se dio a conocer la cancelación de los eventos cívicos del 15 de septiembre y el desfile del 16 de septiembre.

Por acuerdo de los integrantes del cabildo municipal de Huajuapan, se aprobó el acuerdo presentado por la presidenta municipal, de cancelar dichos eventos, esto, con la finalidad de salvaguardar la salud pública de los ciudadanos y así evitar la propagación del covid-19, siguiendo los protocolos del sector salud.

Como cada año, en Huajuapan de León se llevan a cabo el desfile cívico-militar y diversas actividades por este hecho histórico, así como también, la noche del 15 de septiembre se realiza la ceremonia del Grito de la Independencia de México.

Sin embargo, la presidenta mencionó que ante la pandemia por covid se ha derivado el cumplimiento de diversas medidas sanitarias y se aplican medidas restrictivas sociales para evitar su contagio, y una de estas medidas es suspender actividades multitudinarias.

Pablo David Crespo de la Concha, Síndico Procurador de Justicia, explicó que la Ley Orgánica Municipal en su artículo 43 señala que es obligación por parte del Cabildo el fomentar y fortalecer los valores históricos, cívicos, así como el aprecio y el respeto a los símbolos patrios.

“Considero pertinente la propuesta que hace la Presidenta Municipal de cancelar los eventos masivos en correspondencia con el cuidado de la salud de los ciudadanos”, mencionó el Síndico.

Asimismo, Crespo de la Concha, solicitó a la regiduría de Educación, Cultura y Deporte, que se realice un acto simbólico en plataformas digitales durante los días 15 y 16 de septiembre para evitar que pase desapercibida dicha conmemoración.

Finalmente, Alejandro Rosales Olmos, regidor de Movilidad Urbana, dijo que dicha cancelación de los festejos patrios, también debe ser notificado en agencias y colonias para evitar la aglomeración de personas en esas fechas.

