Edil de Tuxtepec Noé Ramírez, recibe apoyos del Programa Emergencia Sanitaria Covid-19

-El Gobernador Alejandro Murat le hizo entrega de 23 motobombas de 7 caballos de fuerza y 62 tinacos con capacidad de 1,100 litros

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Las gestiones que lleva a cabo el presidente municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, continúan dando resultados favorables, como ocurrió este día en el que recibió de manos del Gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, insumos del Programa de Apoyos por Emergencia Sanitaria Covid-19.

En el acto el alcalde tuxtepecano agradeció al Gobernador del Estado este apoyo que será de gran beneficio y utilidad para reforzar las acciones que lleva a cabo el Ayuntamiento para disminuir los contagios y defunciones por Covid-19 en Tuxtepec.

Así también le reconoció su preocupación por la situación que ha prevalecido en el municipio al ocupar el segundo lugar en el estado por contagios y muertes a consecuencia del nuevo coronavirus, y por haber sido tomado en cuenta para que este jueves se instalara en Tuxtepec un módulo de pruebas rápidas a través de la Jornada de Prevención Covid-19 “Te Quiero con Salud”.

Durante la conversación que sostuvo el munícipe con el mandatario estatal le hizo saber sobre los resultados que se han obtenido hasta el momento las acciones extraordinarias que implementó el Cabildo en el combate al SARS-CoV-2, mismas que han obtenido resultados alentadores al lograr disminuir considerablemente, junto con las actividades coordinadas que se continúan realizando en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, Guardia Nacional, policías Estatal, Vial y Municipal, la curva de contagios por corona virus.

Noé Ramírez Chávez, aseguró al Ejecutivo Estatal que el Ayuntamiento no bajará la guardia y no relajará las medidas de prevención para evitar que lo logrado hasta este momento se venga abajo, porque el objetivo es que los tuxtepecanos regresen en el menor tiempo posible a la nueva normalidad y se logre el repunte económico en el municipio.

Por su parte, el Gobernador Alejandro Murat, reiteró su respaldo al nuevo presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, para su gobierno y su compromiso para con la salud de los tuxtepecanos.

Murat Hinojosa felicitó a los tuxtepecanos por la disciplina que han mostrado en las últimas semanas en la práctica de las medidas sanitarias, por acatar las acciones extraordinarias implementadas por el Cabildo ya que gracias a ello hoy Tuxtepec va firme para lograr su regreso a la nueva normalidad.

Reconoció en él a una persona que tiene los mismos ideales y tenacidad para sacar adelante a Tuxtepec que caracterizaron al fallecido alcalde Fernando Bautista Dávila, quien hace poco más de un mes perdiera la batalla ante esta terrible enfermedad que es el Covid-19.

Cabe señalar que en total fueron 85 los municipios beneficiados a través del Programa Emergencia Sanitaria con una inversión de 9 millones 992 mil 699 pesos con 62 centavos.

