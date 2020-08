Continúa la sanitización de taxis en Oaxaca de Juárez

-Esta acción forma parte de las acciones en los municipios con mayor contagio de Covid

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), llevan a cabo una campaña de sanitización a las unidades del servicio de taxi en algunos puntos de la ciudad capital, con el objetivo de disminuir los contagios de Covid en la capital oaxaqueña.

El SubSecretario de Planeación y Normatividad de la SEMOVI Alejandro Villanueva López, dijo que esta acción forma parte de las estrategias que anunció el Gobernador Alejandro Murat el pasado domingo en los municipios que todavía presentan un alto número de contagios, como el caso de Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Huajuapan de León y Huatulco.

Asimismo piden a la población que no bajen la guardia, que sigan aplicando las medidas de prevención sanitarias, para continuar con la disminución de contagios en la entidad y así ir transitando al semáforo amarillo, incluso dijo que a los pasajeros o choferes que no llevan cubre bocas, se les entrega uno para que se protejan.

Villanueva López mencionó que el mandatario oaxaqueño y la titular de SEMOVI Mariana Nassar Pineyro, están preocupados en que los contagios se disminuyan y una parte fundamental es sanitizar el transporte público, pues en este medio de transporte el riesgo de contagio es elevado.

