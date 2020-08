Continúa la prevalencia de contagios de COVID-19 en la entidad, hoy se suman 86 casos más

-Es necesario que la sociedad continúe con las medidas sanitarias y el uso correcto de cubrebocas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 26 de agosto de 2020.- Al corte epidemiológico de este miércoles 26 de agosto, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportaron 86 contagios nuevos de COVID-19, sumando 13 mil 176 casos de manera acumulada.



Lo anterior, lo informó la subdirectora de Innovación y Calidad de los SSO, Rosa Lilia García Kavanagh, en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, quien señaló que se han notificado 19 mil 577 casos, de los cuales 5 mil 681 han sido negativos, hay 720 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 11 mil 513 se han recuperado, y hoy se registraron 11 decesos, sumando en este apartado mil 246 defunciones.



Dijo que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 8 mil 650 casos confirmados y 598 defunciones, Tuxtepec mil 593 y 231 decesos, el Istmo mil 353 casos y 244 muertes, Mixteca 784 casos y 74 fallecimientos, Costa 574 casos y 62 defunciones y la Sierra (Norte) 222 casos y 37 decesos.



Refirió que los 86 casos nuevos registrados hoy se ubican en 36 municipios, siendo los de mayor prevalencia Oaxaca de Juárez con 27, Santa Cruz Xoxocotlán ocho, Santa Lucía del Camino siete, Huajuapan de León y San Sebastián Tutla tres cada uno, el resto dos y uno.



Por institución los SSO, han atendido a 8 mil 947 pacientes, IMSS régimen ordinario 2 mil 440, ISSSTE 709, IMSS Bienestar 536, Sedena 210, Pemex 123, Semar 125, y 86 otras instituciones del sector.



De los 417 casos activos hasta la fecha, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 292, Mixteca 56, Istmo 28, Costa 22, Tuxtepec 10, y Sierra (Norte) nueve.



García Kavanagh señaló que de las mil 246 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años con 547, el de 50 a 59 años con 302 y de 60 a 64 con 175. Por sexo, 822 han sido hombres y 424 mujeres; mientras que las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.



En relación a la ocupación hospitalaria, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) registra 78.6 %, IMSS régimen ordinario 54.3%, ISSSTE 50.8%; tiendo un total de 39.7% de camas ocupadas, sin ventilador 45.6% y con ventilador 27.7%.



La funcionaria dijo que si alguna persona presenta síntomas como: fiebre, tos seca, dolor de garganta, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato o gusto y diarrea, debe comunicarse a los teléfonos: 800 770 8437, 951 516 8242, 951 516 1220, 951 297 5741. “Seguimos en semáforo naranja, tenemos que continuar cuidándonos con las medidas de sana distancia, uso correcto del cubrebocas y lavado de manos con agua y jabón”.

