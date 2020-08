Con murales en carritos ambulantes de Tuxtepec, buscan seguir lucha contra el covid

-Este jueves empezaron a pintar el primer mural

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de que no se baje la guardia en la lucha que se tiene contra el covid, los ambulantes en ayuda con el Pintor Fredy Samuel Cruz empezarán una campaña en donde a través de murales, llamen a la ciudadanía a cuidarse.

Explicó que la finalidad es pintar murales en algunos carritos ambulantes, mismos que van a ofrecer mensajes referentes a las medidas que se tiene que seguir implementando contra la lucha del covid, “el primer mural que haremos va a hacer de una señora indígena usando cubrebocas, el mensaje será claro, que la gente lo vea y se vaya creando esa conciencia”.

Dijo que están en platicas para saber cuántos murales se pueden realizar, ya que se tienen que financiar la parte de las pinturas, sin embargo lo que se determinó es que por lo menos se haga uno en puestos ubicados en puntos importantes.

Señaló que este jueves están empezando con este mural, y esperan que pronto esté terminado para que la gente lo vea y así interprete de la importancia de seguir con todas las medidas.

Además de sumarse a las acciones que están realizando las dependencias de salud, buscan que se vaya cambiando la imagen del centro de la ciudad, por lo tanto platicando con el líder de los ambulantes Benjamín Tomás Meza, acordaron hacer estos murales.

